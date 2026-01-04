Zelenski se lanzó a reestructurar su Ejecutivo para pasar página del dimitido jefe de gabinete

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se lanzó a una reorganización del Gobierno y las estructuras de la defensa del país, incluyendo los nombramientos de Mijailo Fedorov como ministro de Defensa y Denís Shmigal para Energía, con la idea de dejar atrás al dimitido en noviembre como jefe de Gabinete Andrí Yermak.

"Si nuestros socios no obligan a Rusia a detener la guerra, tendremos que seguir defendiéndonos y se necesitarán 'fuerzas frescas'. Por lo tanto, voy a reestructurar todas las estructuras en paralelo", dijo Zelenski el sábado en una rueda de prensa.

"Si nos enfrentamos a una continuación de la guerra, nuestro ejército debe avanzar rápidamente hacia el máximo nivel tecnológico posible", añadió, antes de destacar las ventajas del "enfoque sistemático" de Shmigal y la "experiencia tecnológica" de Fedorov.

Zelenski ya nombró a Kirilo Budánov, antiguo jefe de inteligencia militar (GUR), como jefe de la administración presidencial.

El sábado nombró a Serguí Kislitsia, antiguo representante de Ucrania ante la ONU y hasta hace poco viceministro de Asuntos Exteriores, como primer adjunto de Budánov.

Sin ofrecer más detalles, el presidente también anunció cambios en la dirección de al menos cinco administraciones estatales regionales y nuevas remodelaciones del gabinete.

Zelenski afirmó también que supervisaría personalmente una importante reforma del sector de la defensa y añadió que las Fuerzas Armadas de Ucrania seguirían el mismo camino una vez completado ese proceso.

En este ámbito, el comandante en jefe Oleksandr Sirski permanecerá en su cargo por ahora, confirmó Zelenski.

Cambios ministeriales

El nombramiento de Fedorov, de 34 años, viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital, sorprendió a muchos dada su limitada experiencia en las estructuras tradicionales de Defensa. Sin embargo, ha participado en las iniciativas estatales para ampliar rápidamente la producción y el despliegue de drones, una capacidad clave de la defensa de Ucrania.

La falta de experiencia de Fedorov en el Ministerio de Defensa podría convertirse en una ventaja en el esfuerzo por racionalizar el ministerio, a menudo considerado demasiado lento y poco transparente.

El traslado propuesto de Shmigal al Ministerio de Energía se considera un intento de restablecer el orden en un sector que ha sido blanco de los ataques rusos y se ha visto empañado por escándalos de corrupción que involucran a los dos ministros anteriores.

Se requerirá la aprobación del Parlamento para ambos nombramientos, así como para los cambios que afecten a otros puestos clave.

Polémica sobre el jefe del SBU

La posible destitución de Vasil Maliuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), ha provocado una inusual oposición pública por parte de los mandos militares del país.

Mijailo Drapatí, comandante de las Fuerzas Conjuntas del Ejército; Robert Brovdi, jefe de las fuerzas de drones; y Denis Prokopenko, comandante del Cuerpo Azov de la Guardia Nacional, emitieron declaraciones en las que expresaban su firme apoyo a Maliuk.

Los tres citaron los éxitos de su agencia, pero también advirtieron de que su destitución podría socavar los esfuerzos de defensa en un momento crítico.

"Cambiar al jefe del SBU es un riesgo", afirmó Brovdi.

Prokopenko elogió los "métodos a veces poco ortodoxos", el "mando eficaz" y la "autoridad incuestionable" de Maliuk.

A Maliuk se le atribuye, entre otras cosas, el mérito de haber supervisado operaciones de gran impacto, como los ataques con drones marítimos que debilitaron la Flota del Mar Negro de Rusia y la operación 'Spiderweb' de junio, que dañó o destruyó docenas de aviones estratégicos en bases rusas situadas a más de 4.000 km dentro del territorio del país invasor.

Los medios de comunicación ucranianos indican que a Maliuk se le han ofrecido puestos alternativos, como el de jefe de Inteligencia Exterior o secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.

El diputado de la oposición Yaroslav Zelezniak afirmó que, en estos momentos, parece "poco probable" que el Parlamento apruebe la destitución de Maliuk.

Continúa la reorganización

Algunas figuras de la oposición han expresado sus dudas sobre la conveniencia de destituir a Budánov y Maliuk, líderes de dos agencias de inteligencia clave, en plena guerra, y se muestran recelosos respecto a las credenciales de Fedorov como ministro de Defensa.

También cuestionan la lógica general de la reorganización, argumentando que Zelenski sigue confiando en un círculo demasiado reducido de leales.

Aunque a menor escala, estos cambios en el Ejecutivo han sido habituales durante el mandato presidencial de Zelenski, como lo demuestra el ejemplo de Shmigal, que se convirtió en ministro de Defensa tras ocupar el cargo de primer ministro durante cinco años.