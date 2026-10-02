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Tópicos: Mundo | Francia | Disturbios

Francia: Violentas protestas estudiantiles dejan 600 detenidos y 400 liceos cerrados

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La movilización, que pide mejores condiciones educativas, también incluyó la quema de algunos centros y dejó heridos a cientos de gendarmes y decenas de profesores.

Desde el gobierno pidieron hacer efectiva la responsabilidad civil de los padres y acusaron al partido izquierdista LFI de contribuir a la violencia.

Francia: Violentas protestas estudiantiles dejan 600 detenidos y 400 liceos cerrados
 EFE (archivo)

El Ejecutivo anunció la creación de una plataforma de concertación para debatir sobre los problemas en educación, pero los sindicatos estudiantiles llamaron a proseguir los bloqueos de centros.

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Al menos 600 detenidos y 400 liceos cerrados es el saldo provisional de este viernes en una nueva jornada de protestas estudiantiles en Francia, salpicadas de escenas de violencia y graves actos vandálicos, informaron los medios franceses.

Según Le Figaro, el balance provisional de la policía a las 11:00 hora local (06:00 en Chile) daba cuenta de 600 arrestados.

Respecto al cierre de los 400 liceos, que representan en torno al 10% del total de los institutos que hay en Francia, se trató de una cifra adelantada este viernes por el ministro de Educación de Francia, Édouard Geffray.

Algunos centros han sido objeto de incendios, entre ellos uno del barrio XIII y otros del XV.

Ante la gravedad de las protestas, el ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, informó este viernes que pidió a los fiscales que reclamen la responsabilidad civil de los padres por los daños causados por sus hijos.

Gobierno acusa al izquierdista LFI de contribuir a la violencia

El ministro afirmó que unos 300 policías y gendarmes y más de 60 profesores y responsables de centros educativos resultaron heridos en los incidentes.

El responsable de Justicia también criticó a dirigentes del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI), entre ellos su líder Jean-Luc Mélenchon, a quienes acusó de contribuir a la escalada de la violencia.

La movilización estudiantil, que pide mejores condiciones educativas, acabar con la supresión de puestos universitarios y con el recorte de becas, comenzó la pasada semana en la región de París y se ha ido extendiendo por todo el país.

El Ejecutivo anunció la creación de una plataforma de concertación para debatir sobre esos problemas, pero los sindicatos estudiantiles llamaron a proseguir los bloqueos de centros.

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