Édouard Philippe, uno de los principales candidatos en las presidenciales francesas de abril y mayo de 2027, se vio salpicado por una investigación por desvío de fondos públicos que afecta al área metropolitana de la ciudad de la que es alcalde, Le Havre (norte de Francia).

La investigación ha sido formalmente abierta a raíz de la denuncia presentada en 2023 por la antigua directora general adjunta del área metropolitana de Le Havre. La denunciante dice haber sido "testigo de prácticas y maniobras particularmente graves y manifiestamente ilegales por parte de cargos electos de la comunidad urbana", entre ellos Philippe.

Las pesquisas se centran en las condiciones en las que la comunidad urbana adjudicó y financió la gestión de la 'Cité numérique' (Ciudad Digital) de Le Havre a una asociación presidida por Stéphanie de Bazelaire, quien ocupaba al mismo tiempo los cargos de teniente de alcalde y vicepresidenta de la propia área metropolitana.

Según el semanario de investigación Le Canard Enchaîné, el montante por el que se interesa la Justicia ronda los 2 millones de euros.

Philippe, primer ministro de Emmanuel Macron entre 2017 y 2020, calificó hoy mismo ese proceso de "vendetta judicial" por parte de la denunciante, negó las acusaciones y se puso a disposición de la Justicia para esclarecer lo que sea necesario.

La apertura de esta investigación sucede a menos de cinco meses de las presidenciales de 2027, en las que el dirigente de centroderecha figura entre los candidatos favoritos, pero está perdiendo fuelle, según las encuestas, que, de momento, pronostican en mayo de 2027 una segunda vuelta entre la ultraderechista Marine Le Pen y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, con clara ventaja para Le Pen.