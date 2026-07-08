Marine Le Pen es favorita para ganar la presidencia de Francia en 2027

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ganaría a todos los candidatos en una hipotética segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2027, según una encuesta publicada este miércoles, un día después de que anunciara su candidatura, pese a ser condenada por malversación de fondos públicos europeos.

El sondeo de Ifop-Fiducial para el diario Le Figaro y la cadena de televisión LCI sitúa a la líder de Agrupación Nacional (RN) con 36 por ciento de intención de voto en primera vuelta, cuatro puntos más que hace dos semanas, tras confirmar que mantiene su candidatura pese al proceso judicial que aún afronta, ya que va a recurrir la condena dictada el martes por el Tribunal de Apelación de París.

La encuesta atribuye este avance al efecto combinado del anuncio de su candidatura, anoche en el noticiario de máxima audiencia de TF1, que siguieron más de siete millones de personas, y a la movilización de su electorado.

El estudio revela que la ventaja de la extrema derecha sería aplastante contra la izquierda de Jean-Luc Mélenchon, a quien Le Pen derrotaría con un histórico 70% de los sufragios. (FOTO: EFE)

En todos los escenarios de segunda vuelta analizados, Le Pen obtendría entre el 54% y el 55% de los votos frente a candidatos del bloque centrista, ya fuese Gabriel Attal o Gérard Philippe, y alcanzaría hasta el 70% frente al líder izquierdista de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.

El estudio también refleja que Le Pen ha recortado la ventaja que había adquirido su delfín y presidente del RN, Jordan Bardella, en las últimas semanas por la incertidumbre que pesaba sobre su futuro político, y vuelve a situarse como la principal referencia electoral de la extrema derecha, mientras Bruno Retailleau y Éric Zemmour pierden apoyo.

La condena de Le Pen

El Tribunal de Apelación condenó la víspera a Le Pen en el caso de los asistentes parlamentarios del antiguo Frente Nacional (ahora RN) a tres años de prisión, de los cuales dos quedaron en suspenso y uno debería cumplirse bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico.

La sentencia también contempla una inhabilitación para ejercer cargos públicos de 45 meses, de los cuales 30 quedaron en suspenso, y los quince restantes ya han sido purgados, lo que le abre la vía a la carrera por el Elíseo en la próxima primavera.

En un comunicado publicado este miércoles, el Supremo indicó que a partir de los elementos conocidos por ahora, "podría ser capaz de emitir su sentencia sobre la líder de la extrema derecha francesa a más tardar a comienzos de abril de 2027, antes de las elecciones presidenciales", programadas a dos vueltas el 18 de abril y el 2 de mayo.

La movilización de su electorado se vio potenciada por su intervención en el noticiario de máxima audiencia de TF1. (FOTO: EFE)

Bardella, a la espera de una nueva oportunidad

Peinado milimétrico, sonrisa de anuncio, traje oscuro impecable en sus casi 1,90 metros de altura e hijo de una inmigrante italiana.

Jordan Bardella, de 30 años, seguirá "en la banca", después de que su mentora, Marine Le Pen, decidiera presentarse a las presidenciales de 2027.

En un discreto segundo plano en el lanzamiento este miércoles de la campaña al Elíseo de Le Pen, Bardella se tendrá que conformar, de momento, con aspirar a ser el primer ministro de la líder de la Agrupación Nacional (RN) si gana la carrera al Elíseo.

"La campaña comienza ahora y afrontamos una cita electoral. Me alegra que Marine pueda representar a nuestro movimiento", declaró este miércoles desde un mercado de una pequeña localidad del oeste de Francia.

El liderazgo de Le Pen se reafirma también de forma interna, logrando desplazar la ventaja competitiva que su delfín, Jordan Bardella, había ganado durante el periodo de incertidumbre judicial. (FOTO: EFE)

Difícil es inferir si sus palabras denotaban alivio o frustración de una figura política emergente, que, como su jefa, hubiese partido como favorito en la primera vuelta de las presidenciales de abril de 2027, a pesar de su juventud y relativa inexperiencia.

El político de sangre italiana criado en el departamento de Seine-Saint-Denis, junto a París y el que tiene más inmigrantes de Francia, conoció la decisión de Marine Le Pen justo cuando la presión mediática se acentuaba contra él y los rumores de su candidatura aumentaban.

Primero, por su relación con la princesa Maria Carolina de Borbón-Dos Sicilias (23 años), heredera de una de las dinastías reales más antiguas de Europa, y luego por una nueva investigación judicial contra el RN por fondos de la Eurocámara.

"La campaña comienza ahora y afrontamos una cita electoral. Me alegra que Marine pueda representar a nuestro movimiento", declaró Bardella.

Entretanto, el joven político continuará cultivando una imagen más tamizada de la ultraderecha, sobre todo en el terreno económico.

¿La meta? Seducir al mundo de los negocios que históricamente ha dado la espalda al RN por propuestas como la salida del euro (descartada tras la derrota de 2017) y medidas sociales que comportaban grandes gastos públicos.