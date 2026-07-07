Le Pen fue condenada a 15 meses de inhabilitación, pero podría ir a las presidenciales de 2027

El Tribunal de Apelación de París condenó este martes a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, a una pena de inhabilitación de 45 meses.

De ese total, 30 meses quedan exentos de cumplimiento salvo reincidencia, por lo que la pena firme se reduce a 15 meses. Esto abre la puerta, al menos técnicamente, a que Le Pen se presente a las elecciones presidenciales de 2027.

La sentencia también incluye tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento.

Le Pen deberá cumplir un año firme con brazalete electrónico, bajo condiciones que definirá el juez de aplicación de penas, además de una multa de 100.000 euros (105 millones de pesos chilenos).

Marine Le Pen fue condenada, junto a otros once encausados y a su partido, la Agrupación Nacional (RN), por la malversación de más de 2,8 millones de euros (casi 3.000 millones de pesos chilenos) que el Parlamento Europeo había asignado para el pago de asistentes parlamentarios.

Según el fallo, esos fondos se destinaron en realidad a financiar a empleados que trabajaban para el partido y no para las labores parlamentarias que la Eurocámara subvencionaba, lo que los jueces consideraron una apropiación indebida de fondos públicos sostenida durante varios años.

El brazalete, la clave de la decisión

Los términos y plazos de ese año con brazalete electrónico serán determinantes para saber si Le Pen finalmente presenta su candidatura. La política había señalado previamente que no haría campaña si debía portar el dispositivo.

Un punto central del fallo es que el tribunal considera que Le Pen ya cumplió 15 meses de inhabilitación desde el 31 de marzo de 2025, fecha de la sentencia en primera instancia. Según esa lectura, cumpliría los requisitos para presentarse a los comicios del 28 de abril y el 2 de mayo de 2027.

Le Pen salió del tribunal sin hacer declaraciones a la prensa. Se espera que entregue más detalles sobre sus planes -o sobre una eventual candidatura de su delfín, Jordan Bardella- en una entrevista programada para esta tarde en el horario de mayor audiencia de la televisión francesa, a las 20.00 hora local (18.00 GMT; 14:00 Chile).

"La Cuota" Le Pen

El abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, dijo sentirse "parcialmente" conforme con la rebaja de la pena y adelantó que su equipo la revisará "en su totalidad" antes de pronunciarse sobre sus consecuencias. Puso el acento en "la libertad de los votantes para elegir a un candidato".

La presidenta del tribunal remarcó, al leer la sentencia, que un responsable político debe ser ejemplar en el cumplimiento de las normas.

El abogado de la Eurocámara, Patrick Maisonneuve, celebró el fallo y afirmó que confirma la existencia de una organización creada durante años para apropiarse de fondos públicos. Agregó que, de no mediar un recurso ante el Tribunal Supremo, el resultado implicaría que Le Pen y el RN aceptan su responsabilidad en la malversación.