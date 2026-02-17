[VIDEO] El momento en que Vinicius acusó insultó racista de Prestianni en el duelo ante Benfica

Tras anotar un golazo para Real Madrid ante Benfica, el brasileño Vinicius Junior acusó un insulto racista del argentino Gianluca Prestianni, provocando que el árbitro François Letexier tuviera que aplicar el protocolo en este tipo de situaciones y parara el encuentro en Lisboa.

Vinicius había festejado con baile y grito a la hinchada local su golazo para el 0-1 y calentó los ánimos en la cancha. En medio de esos cruces con los jugadores locales, Prestianni se tapó la boca con la camiseta para decirle algo a Vinicius, y el brasileño fue de inmediato a acusarlo con el árbitro.

Tras la acusación, el duelo estuvo interrumpido y continuaron las discusiones: Mbappé se cruzó con Prestianni y Vinicius incluso tuvo un diálogo con José Mourinho, DT de Benfica y exentrenador del Madrid.