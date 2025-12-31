Francia debatirá prohibición de las redes sociales hasta los 15 años

El gobierno francés impulsa una iniciativa legal para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, además de restringir el uso de teléfonos móviles en los liceos, como parte de una estrategia para reforzar la protección de niños y adolescentes en el entorno digital y educativo.

Según informó France Info, el proyecto de ley será presentado a comienzos de enero y contará con solo dos artículos, orientados a aplicar ambas prohibiciones.

En el caso del uso de móviles en los establecimientos educacionales, la propuesta será expuesta el 7 de enero a los sindicatos del sector, antes de ser remitida al Consejo de Estado, que deberá evaluar su legalidad.

La intención del Ejecutivo es acelerar la tramitación legislativa para que las medidas entren en vigor a partir del próximo curso escolar, en septiembre.

El texto fue diseñado para ajustarse a la normativa vigente, luego de que una iniciativa anterior que buscaba establecer una mayoría de edad digital a los 15 años no lograra avanzar por incompatibilidades legales.

El presidente Emmanuel Macron ya había manifestado públicamente su respaldo a estas restricciones. A fines de noviembre apoyó la prohibición del uso de móviles en los liceos, y a mediados de diciembre reiteró su voluntad de limitar por ley el acceso a las redes sociales antes de los 15 o 16 años.

Su argumento es que "antes de los 16 años la vida afectiva no está estructurada, el cerebro no está maduro y los menores pueden resultar desestabilizados si se exponen a contenidos de redes", lo que podría derivar en riesgos de depresión, ciberacoso, sedentarismo o problemas de sueño.