Francia es azotada otra vez por el calor extremo y un alto riesgo de incendios

Cerca de una cuarta parte de las 96 provincias de la Francia metropolitana pasarán este sábado a la alerta máxima por fuerte calor, en un momento en el que el riesgo de incendios forestales es especialmente elevado por la sequedad de los suelos, advirtió este viernes Météo France.

Mientras que 24 de ellas estarán en alerta roja por altas temperaturas, cerca de 60 permanecerán en la alerta naranja -la segunda más grave- y solo 13 en amarilla.

Respecto al riesgo de incendios forestales, 64 provincias estaban "bajo un peligro muy elevado" por fuegos, una cifra especialmente alta si se compara, por ejemplo, con la de 2025, cuando el número más alto de alertas por incendios afectó a 29.

Tercera ola de calor en dos meses

La actual ola de calor, que se extiende al menos hasta el 14 de julio, es la tercera que azota al país en menos de dos meses, después de las de finales de mayo y junio.

Ese último episodio, que batió récords de temperaturas medias diurnas y nocturnas, dejó al menos 2.000 muertes, sobre todo ancianos, y 131 personas murieron ahogadas, la mayoría jóvenes que se bañaban en zonas no autorizadas ni vigiladas.

Además, causó graves trastornos en servicios públicos como los trenes y las escuelas.

Este viernes, se registraron máximas diurnas que rozaron los 40°C en Angulema, 39°C en Saintes, 38° en Bergerac, 37°C en Grenoble, 37°C en Lyon y 35°C en París, según Météo France.

"Episodio de calor que se prolongará al menos hasta mediados de la semana que viene, aunque con un probable inicio de descenso de las temperaturas por el oeste del país a principios de semana", señaló el instituto meteorológico.

El Gobierno francés reunió hoy mismo a su gabinete de crisis interministerial, encabezado por el primer ministro, Sébastien Lecornu.

Al término del mismo, compareció el director general de la Seguridad Civil y la Gestión de Crisis, Julien Marion, quien cifró en más de 25.000 las hectáreas calcinadas en lo que va de año en Francia, el doble que en el mismo periodo de 2025.

Marion detalló que, desde el comienzo de año, se han registrado 8.000 focos de incendio que han arrasado con al menos 25.000 hectáreas.

Estos últimos días se han registrado incendios relevantes, como en el de un cerro cerca de Perpiñán (casi 5.000 hectáreas) y los de los departamentos de Drome (3.700) e Indre (900).