Ola de calor en Europa: Francia informó que 40 personas han muerto sofocadas

La primera ola de calor de verano saturó este martes Europa y causó especiales estragos en Francia, país que vivió la jornada más calurosa desde que empezaron los registros en 1947, al alcanzar una media nacional de 29,7 grados y superar en algunos puntos los 43 grados.

El inédito episodio veraniego se extenderá en Francia miércoles y jueves, y solo el viernes se prevé que empiece a esbozarse un descenso progresivo de las temperaturas entrando por la fachada atlántica.

Aunque su conteo aún es provisional, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, indicó este martes que desde el comienzo el día 18 de la ola de calor que sacude el país han muerto ahogadas 40 personas, "esencialmente jóvenes": son las "primeras víctimas de la crisis que vivimos" por el calor, incidió.

De entre los casi 60.000 centros escolares que hay en Francia, 1.800 tuvieron que cerrar por culpa de las altas temperaturas y unos 8.000 redujeron sus horarios.

Asimismo, la Torre Eiffel, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, cerró excepcionalmente esta tarde para las visitas a partir de las 16:00 hora local (10:00 en Chile) debido al calor, al tiempo que el museo del Louvre anunció que cerrará sus puertas desde el miércoles hasta el próximo sábado dos horas antes, a las 16:00 hora local.

España, rozando en algunos puntos los 44 grados

España vivió este martes el día más extremo de la primera ola de calor del verano, con temperaturas de más de 40 grados en amplias zonas y de casi 44 en el norte peninsular.

Ante esta situación, la española Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso rojo (peligro extraordinario) por temperaturas extremas de hasta 44 grados en zonas de Andalucía (sur), Cantabria (norte) y País Vasco (norte), mientras que otras diez regiones están en nivel naranja (peligro importante): Aragón (centro-este), Asturias (norte), Castilla y León (centro-oeste), Castilla-La Mancha (centro), Cataluña (noreste), Extremadura (oeste), Galicia (noroeste), Madrid, Navarra (norte) y La Rioja (norte).

Las temperaturas mínimas también fueron muy elevadas, con valores superiores a los 20 grados en gran parte del territorio, salvo en zonas de montaña.

Se espera que el miércoles una masa de aire atlántica suavice ligeramente las elevadas temperaturas y marque el inicio del fin de esta ola de calor.

Colegios cerrados en Reino Unido, posible suspensión de actividades laborales en Italia

Algunas escuelas en Inglaterra decidieron reducir la jornada de clases por la ola de calor que afecta este martes a gran parte del Reino Unido, mientras que se registraron alteraciones en algunos servicios de trenes por la subida de las temperaturas.

Las temperaturas en Inglaterra y Gales rozaron los 34 grados y hay alerta roja para el miércoles y el jueves, cuando se espera que el termómetro llegue a los 40 grados, por lo que será un récord para un mes de junio.

Por su parte, el Gobierno de Italia aprobó un decreto ley con disposiciones urgentes y ayudas, ya aplicadas en años anteriores, para que ciertos operadores económicos puedan suspender o reducir la actividad laboral por las altas temperaturas.

Las empresas podrán suspender la actividad y acogerse a las ayudas previstas en el fondo de indemnización por desempleo debido a olas de calor excepcionales.

En Italia las temperaturas se mantienen muy altas, incluso por la noche por encima de 27-29 grados, creando las llamadas "noches tropicales" que impiden el descanso y aumentan el estrés físico.

Semana más calurosa en Bélgica

El Gobierno de Bélgica reunió al Centro Nacional de Crisis ante el aumento de las temperaturas, que superaron este martes los 30 grados como antesala de una ola de calor que podría convertir esta semana en la más calurosa de la historia del país.

"Si las previsiones son correctas, del 22 al 28 de junio será la semana más calurosa jamás registrada en Bélgica, con una temperatura media de aproximadamente 27 grados", escribió en X el jefe de previsiones del Instituto Real de Meteorología, David Dehenauw, al arrancar el verano.

Los termómetros se acercarán al récord absoluto de temperatura máxima registrado en Bélgica, que fueron los 41,8 °C medidos en Begijnendijk, en la provincia de Brabante Flamenco, el 25 de julio de 2019, y a los 39,5 °C alcanzados ese mismo día en la comuna bruselense de Uccle, estación de referencia para los registros meteorológicos nacionales.

Alemania y Suiza, con alertas

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) prevé que se alcancen próximamente hasta 40 grados en Alemania, un país donde los hogares no suelen tener aire acondicionado y cuyos ciudadanos apuran las horas del día que se alejan de las temperaturas máximas, como hacían este martes los berlineses a la sombra y a orillas del río Spree.

Para el jueves hay previstos incluso 40 grados en zonas del oeste y del suroeste de Alemania, cuyo territorio, salvo una franja del norte y noreste, ya está bajo aviso por altas temperaturas y "calor extremo".

Además, varias zonas de Suiza han superado la barrera de los 36 grados y se encuentran en temperaturas máximas anuales, como resultado de la ola de calor que ha llevado a las autoridades a declarar la alerta máxima por la ola en varias regiones.

La temperatura más alta en el país en lo que va de 2026, de 36,6 grados, se ha registrado recientemente en Binningen, cerca de Basilea, y, según MétéoSuisse, algunas zonas podrían superar los 37 grados a lo largo de esta semana.

La ola de calor, según la agencia meteorológica, continuará la próxima semana, en la que podrían batirse nuevos récords.