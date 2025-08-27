Francia: Imputan a menores por planear atentados contra la torre Eiffel y sinagogas

Dos menores de 15 y 17 años fueron imputados en Francia por terrorismo, en particular, por planear atentados contra diversos objetivos simbólicos como la torre Eiffel en París o sinagogas, aunque esos proyectos estaban en una fase de desarrollo poco avanzada.

Le Figaro filtró esta información, confirmada también por France Télévisions, según la cual los dos adolescentes -uno nacido en el departamento de Val de Marne y el otro en París- fueron detenidos el 29 y 30 de julio, respectivamente, e inculpados el 1 de agosto.

Los dos son de familias musulmanas originarias del mundo árabe, y se pusieron en contacto con una mensajería codificada en la que mostraban su fascinación por el Estado Islámico, y divulgaban la propaganda de esta organización yihadista.

Los dos menores, que eran consumidores de contenidos de violencia extrema, debatían sobre la posibilidad de irse al extranjero a hacer la yihad -guerra santa-, pero también compartían planes de acciones violentas.

Se cree que hicieron búsquedas en la "dark web" (un espacio de internet en principio fuera de control, y muy utilizado para prácticas ilegales) para adquirir armas.

La torre Eiffel ha sido históricamente un objetivo del terrorismo islámico. Ya en 1994, el Grupo Islámico Armado (GIA) argelino había proyectado estrellar un avión Airbus contra el monumento más conocido de París.

La atracción de algunos menores por el terrorismo es un fenómeno creciente en los últimos años, y en Francia, la Fiscalía Nacional Antiterrorista creó en mayo una sección específica para abordar ese problema y tratar de analizar su desarrollo.

Si en 2022 hubo dos menores detenidos por sospechas de terrorismo, su número subió a 15 en 2023, a 18 en 2024, mientras que hasta el 1 de agosto de este año, llegaban a 13.