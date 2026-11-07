Las protestas en Francia pierden fuerza con 250.000 participantes, según los organizadores

Los convocantes de las manifestaciones celebradas este sábado en Francia cifraron en 250.000 el número de participantes en todo el país, de los cuales 75.000 se concentraron en París, en una jornada que registró la menor movilización desde el inicio de las protestas hace cuatro semanas.

La cifra fue comunicada por la intersindical juvenil, que agrupa a las organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios. Por su parte, la Prefectura de Policía contabilizó algo más de 46.000 manifestantes en París, en la marcha organizada conjuntamente por estas organizaciones y las principales centrales sindicales regionales (CGT, FO, FSU, Solidaires y CFDT).

Los datos de los convocantes reflejan un descenso significativo respecto a las anteriores jornadas de protesta.

El Ministerio del Interior contabilizó 550.000 participantes el 17 de octubre, 410.000 el 24 de octubre y 320.000 el 31 de octubre.

La participación también quedó muy por debajo de la movilización nacional del pasado jueves, convocada por los sindicatos, que reunió a 575.000 personas según las autoridades y más de 1,5 millones según los sindicatos.

En París, la manifestación transcurrió mayoritariamente en un ambiente tranquilo, aunque a su término, una vez que se dispersó la concentración, unos doscientos individuos iniciaron enfrentamientos con las fuerzas policiales.

Desde primera hora de la mañana, las fuerzas de seguridad realizaron 5.813 controles y hubo 15 detenciones, según la Prefectura de Policía.

La jornada se desarrolló bajo un importante dispositivo de seguridad, con 70.000 policías y gendarmes desplegados en todo el país.