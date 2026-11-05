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La jornada de movilizaciones y de huelga en defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos logró este jueves reunir a 600.000 manifestantes en Francia, según las autoridades, un millón más en base a cálculos sindicales, en un claro repunte del descontento social respecto a las anteriores protestas de este otoño.
Los sindicatos elevaron la afluencia hasta los 1,6 millones en todo el país (350.000 en París), un dato comparable a los registrados durante el auge de las macro-protestas contra la reforma de las pensiones del invierno de 2023.
Según las primeras cifras del Ministerio del Interior de Francia hubo, al menos, 600.000 manifestantes en toda Francia; a falta de datos consolidados, ya supera así ampliamente a los 450.000 estimados por los sindicatos el 6 de octubre pasado, una protesta equiparable a la convocada hoy.
Posteriormente, el Ministerio del Interior informó que la jornada de protestas se saldó, de momento, con 448 detenciones y 53 policías heridos, y requirió 86 intervenciones por incendio, aunque de todos modos consideró que las manifestaciones "transcurrieron en líneas generales con normalidad".
A la vez, admitió que "en numerosas ciudades (Rennes, Marsella, Nantes, Lyon, Burdeos, Estrasburgo) se formaron grupos de riesgo, integrados en cada ocasión por varios centenares de militantes radicales y de extrema izquierda", cuyo actuar fue impedido -según el gobierno- por los policías y gendarmes desplegados.