Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Francia | Política

Expresidente francés Sarkozy: "No cometí ningún acto de corrupción"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El expresidente francés negó cualquier irregularidad en el financiamiento de su campaña de 2007, en el marco del juicio que se extenderá hasta junio.

Expresidente francés Sarkozy:
 EFE

El proceso se extenderá hasta junio mientras el tribunal revisa los antecedentes del caso.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El expresidente francés Nicolas Sarkozy defendió este martes su inocencia en el juicio contra él por la financiación con dinero libio de su campaña presidencial en 2007 y aseguró: "No cometí acto de corrupción".

En la segunda jornada del proceso, que se extenderá hasta el 3 de junio, Sarkozy fue llamado a tomar la palabra dentro del debate de procedimiento que durante horas mantuvieron los abogados de los diferentes acusados.

Una ocasión que aprovechó para reiterar su inocencia en un caso en el que en primera instancia fue condenado el pasado 25 de septiembre a cinco años de prisión, lo que le llevó a pasar tres semanas encarcelado antes de ser puesto en libertad condicional el pasado 10 de noviembre.

La solicitud de la defensa

Los abogados de la defensa presentaron un recurso sobre la competencia del Tribunal de Apelación de París en este caso considerando que a su juicio debería ser juzgado por la Corte de Justicia de la República, instancia específica para juzgar a los miembros del Gobierno por delitos cometidos en el transcurso de sus cargos.

Un argumento que rechazan tanto la Fiscalía como las diferentes acusaciones particulares y sobre el que deberá pronunciarse el tribunal.

Su papel en la reforma 

El presidente de la corte aprovechó que Sarkozy formaba parte del Ejecutivo como ministro del Interior en 2002, cuando fue aprobada la reforma constitucional que creaba el organismo al que apela su defensa y la inmunidad presidencial, para preguntarle por su postura al respecto.

"Estoy aquí como acusado, no como especialista en condiciones constitucionales", dijo Sarkozy, que aprovechó para reiterar su inocencia en la primera declaración ante este tribunal, en el que este miércoles tendrá ocasión de expresarse de forma más amplia.

Posteriormente, el expresidente aseguró que apenas intervino en aquella reforma impulsada por el entonces jefe del Estado, Jacques Chirac, que generaba "consenso tanto en la derecha como en la izquierda" y sobre la que, dijo, no se opuso ni se pronunció "ni como ministro ni posteriormente como presidente" del partido conservador Union pour un mouvement populaire (Unión por un Movimiento Popular).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada