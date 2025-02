Al menos 15 muertos dejó estampida en estación de tren de Nueva Delhi

Al menos 15 personas murieron el sábado en una estampida en la principal estación de tren de Nueva Delhi, según informaron a los medios fuentes de un hospital de la capital india.

"Entre las personas trasladadas hay 15 muertos, entre ellos dos niños, 11 mujeres y dos hombres", dijo al diario Hindustan Times la superintendente médica adjunta y jefa de emergencias del Hospital Lok Nayak de Nueva Delhi, Ritu Saxena.

La estampida ocurrió el sábado a las 20.00 horas (14.30 GMT) en un andén de la Estación de Trenes de Nueva Delhi, según el canal de televisión NDTV.

Según Malhotra, la estampida tuvo lugar en el andén 14º de la estación, en el que se encontraba el tren Prayagraj Express, cuya ruta finaliza o comienza en la ciudad donde tiene lugar hasta el próximo 26 de febrero el multitudinario festival hindú al que ya han acudido más de 510 millones de personas, según sus organizadores.

El ministro de Ferrocarriles de la India, Ashwini Vaishnaw, informó que los heridos ya han sido llevados a hospitales y que están operando trenes especiales para evacuar a los pasajeros tras el "repentino aumento" de afluencia a la estación.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, se mostró "consternado por la estampida en la estación de trenes de Nueva Delhi" en un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social X.

"Mis pensamientos están con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos. Rezo para que los heridos se recuperen rápidamente. Las autoridades están ayudando a todos los afectados por esta estampida", dijo Modi.

