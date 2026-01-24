Con 60 mil funcionarios desplegados, India trata de combatir el matrimonio infantil

La India reveló que mantiene desplegados a más de 60 mil funcionarios dedicados exclusivamente a impedir el matrimonio infantil, como parte de un esfuerzo estatal para erradicar una tradición profundamente arraigada y reducir la desigualdad de género.

El dato fue entregado en un informe del Ministerio de Desarrollo de la Mujer y el Niño, presentado con motivo del Día Nacional de la Niña, que se conmemora este sábado. Según el documento, "a fecha de enero de 2026, se han nombrado 60.262 oficiales de prohibición del matrimonio infantil" para asegurar el cumplimiento de la ley.

Este despliegue permitió frenar 2.153 uniones infantiles en el último año, en un país donde la pobreza y la precariedad económica siguen alimentando esta práctica, que en muchos hogares aún se percibe como una forma de reducir gastos, pese a estar prohibida por ley pues vulnera los derechos de niñas y adolescentes.

Persisten brechas de género

El informe también entregó nuevos antecedentes sobre el "feticidio" femenino. La Proporción de Sexos al Nacer (SRB) mostró una leve mejora, pasando de 918 niñas por cada mil niños en 2014 a 930 en la actualidad.

Aunque el avance es alentador, la cifra confirma que la eliminación selectiva de fetos femeninos persiste en la India; una cultura que privilegia a los varones y donde la tradición de la dote (pago de dinero o bienes a la familia del esposo al casarse) sigue influyendo.

Pese a este escenario, el Gobierno destacó avances en educación, señalando que las mujeres representan el 43 por ciento de las matriculaciones en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), una de las tasas más altas a nivel mundial.

Este progreso se atribuye, entre otros factores, a mejoras en la infraestructura escolar —el 97,5 por ciento de las escuelas ya cuenta con baños para niñas— y a políticas de discriminación positiva en institutos tecnológicos, donde la presencia femenina supera el 20 por ciento.

No obstante, la India sigue registrando una de las tasas más bajas de participación femenina en la fuerza laboral entre las grandes economías, históricamente por debajo del 37 por ciento, debido a normas sociales y a la carga desproporcionada de tareas domésticas tras el matrimonio.