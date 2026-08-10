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Tópicos: Mundo | India

Tres niñas indias murieron por el ataque de una serpiente en un internado en la India

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Las víctimas, de 8, 12 y 14 años, se encontraban durmiendo en el suelo de una residencia estudiantil junto a más de 70 estudiantes.

Otras tres menores resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, y 14 fueron derivadas a observación médica como medida de precaución.

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Tres niñas murieron y otras tres fueron hospitalizadas tras el presunto ataque de una serpiente venenosa mientras dormían en el suelo de su dormitorio en un internado de la India.

Las víctimas tenían 8, 12 y 14 años, según confirmaron los oficiales de la zona a la agencia india ANI, y fallecieron a causa del veneno antes de poder ser estabilizadas.

El incidente tuvo lugar alrededor de la medianoche del domingo en la residencia de una escuela primaria y secundaria para comunidades tribales de la localidad de Japtalai, en el estado de Maharastra, al oeste de la India.

Las otras tres menores heridas, de entre 11 y 14 años, reciben tratamiento médico y administración de antídotos en un centro hospitalario de la zona, donde permanecen bajo observación médica. Una de ellas se encuentra en estado crítico.

La administración del centro ha derivado al menos a otras 14 estudiantes a observación médica como medida de precaución.

Según las autoridades, la serpiente entró en una habitación de la residencia estudiantil donde casi 79 estudiantes dormían en el suelo.

El Ministro Principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis, confirmó haber recibido información preliminar sobre las muertes y ha solicitado un informe detallado sobre el incidente.

Por su parte, las autoridades del departamento de Desarrollo Tribal inspeccionarán las instalaciones para verificar si el internado cumplía con las condiciones requeridas para el alojamiento de las estudiantes.

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