Analista: Irán llevaba una década preparándose para la muerte de Jameneí

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Jorge Araneda, experto en relaciones internacionales y director ejecutivo de El Intérprete Digital, afirmó en El Diario de Cooperativa que el conflicto bélico desatado el sábado con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán no tiene ninguna connotación religiosa, sino que "es netamente geopolítico y estratégico".

Además dijo que si bien la muerte del líder supremo de la República Islámica, Alí Jameneí, durante los ataques es un duro golpe, "el régimen de Irán llevaba una década preparándose para eso" con una sucesión definida.

