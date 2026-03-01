El analista internacional Guillermo Holzmann afirmó en Cooperativa que el régimen ayatolá en Irán "quedó debilitado" tras la muerte del líder supremo, Ali Jameneí, luego de los ataques de EE.UU. e Israel, pero enfatizó que es difícil un cambio de régimen sin que exista división al interior de sus Fuerzas Armadas.

"En la práctica, la posibilidad de un cambio de régimen hoy día depende directamente de que las FF.AA. iraníes, dejando de lado el cuerpo revolucionario islámico -que es el más duro dentro de la estructura de poder que tenía el ayatolá- efectivamente se dividan o simplemente entreguen el armamento a parte de la población civil, y las fuerzas militares se fragmenten y surja un nuevo líder militar", explicó.

"Es prácticamente muy difícil que haya un cambio de régimen sin la división de las Fuerzas Armadas actualmente en Irán, y eso es lo que probablemente se está hoy día presionando y tratando de negociar para que eso suceda", agregó el experto.

Mientras eso no ocurra, "va a significar, primero, que Irán va a seguir actuando en forma directa contra blancos estadounidenses en toda la región; segundo, que va a intentar utilizar grupos proxy, particularmente Hizbulá y probablemente otros que están bajo su control; y tercero, que Estados Unidos e Israel van a incrementar los ataques sobre puntos estratégicos o de interés político-militar iraníes", sostuvo Holzmann.

