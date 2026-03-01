Imágenes satelitales proporcionadas por la empresa de inteligencia espacial Vantor revelaron los daños provocados durante el segundo día de bombardeos de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, que han dejado más de 200 fallecidos y provocaron la muerte del ayatolá Ali Jamenei.

El Ejército israelí anunció este domingo el lanzamiento de nuevas oleadas de bombardeos contra la capital iraní, mientras el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que las Fuerzas Armadas seguirán atacando Israel y objetivos estadounidenses en la región.

