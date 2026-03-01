Irán: Imágenes satelitales revelan daños durante segundo día de ataque de EE.UU. e Israel
Publicado:
Fotos Destacadas
Palestino logró su primera victoria en el torneo a costa de O'Higgins
La contundente victoria de Deportes Limache sobre Huachipato
El reestreno de Holgado no le bastó a Coquimbo en su derrota ante D. Concepción
Fotos Recientes
Irán: Imágenes satelitales revelan daños durante segundo día de ataque de EE.UU. e Israel
Alan Medina lideró el primer festejo de Everton con un doblete a U. de Concepción
La formación de U. de Chile para el Superclásico ante Colo Colo en el Monumental
Imágenes satelitales proporcionadas por la empresa de inteligencia espacial Vantor revelaron los daños provocados durante el segundo día de bombardeos de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, que han dejado más de 200 fallecidos y provocaron la muerte del ayatolá Ali Jamenei.
El Ejército israelí anunció este domingo el lanzamiento de nuevas oleadas de bombardeos contra la capital iraní, mientras el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que las Fuerzas Armadas seguirán atacando Israel y objetivos estadounidenses en la región.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados