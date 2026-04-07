Irán anuncia negociaciones con EE.UU. en Islamabad y presenta su plan de paz de 10 puntos

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el alto al fuego con Estados Unidos de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

El comunicado del Consejo, recogido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, presenta como una victoria de la República Islámica el acuerdo alcanzado al filo de que se venciera el ultimátum de Donald Trump contra Irán, que contemplaba ataques a la infraestructura energética del país si no reabrían Ormuz, y asegura que llega cuando se habían cumplido "casi todos los objetivos bélicos" de Teherán.

Según el mensaje, Irán presentó un borrador de acuerdo de diez puntos a Estados Unidos, a través de Pakistán, que luego confirmó a Teherán que la Casa Blanca había "aceptado estos principios como base de las negociaciones".

"En consecuencia, se decidió que Irán llevará a cabo negociaciones del más alto nivel con el lado estadounidense en Islamabad durante dos semanas, exclusivamente basadas en los principios" del plan iraní, asegura el Consejo de Seguridad.

Trump, en su publicación en redes sociales, confirmó haber recibido esta propuesta y la describió como "una base sobre la cual trabajar para negociar".

El mensaje aclara que esto no significa "el fin de la guerra", que solo llegará cuando se acepten los diez puntos propuestos por Irán, y que las negociaciones servirán para "finalizar los detalles".

Estas conversaciones iniciarán el próximo viernes 10 de abril en Islamabad, algo que también confirmó Pakistán, y las negociaciones podrán alargarse si ambas partes están de acuerdo.

Este plan de diez puntos presentado por la República Islámica contempla el cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pero también sobre los aliados del país en la región; el pasaje "coordinado" con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz y la retirada de las tropas estadounidenses de toda la región, entre otros.

También incluye el levantamiento de todas las sanciones "primarias y secundarias" sobre Irán, así como sobre sus activos y propiedades en el extranjero y la eliminación de las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) contra Teherán.