Ormuz: aumentan los ataques a petroleros en pleno repunte de exportaciones de crudo

Los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz se han multiplicado en los últimos días en medio del aumento de las exportaciones de crudo de Medio Oriente, alcanzando niveles cercanos a los previos al estallido de la guerra.

Irán no reivindicó esos ataques, pero este lunes el organismo británico de monitorización de comercio marítimo UKMTO apuntó a la Guardia Revolucionaria iraní, que hoy mismo advirtió a un petrolero de que si trataba de cruzar el estratégico paso sería atacado.

Ante la amenaza, el buque, que no fue identificado, dio media vuelta, según UKMTO.

Acoso marítimo e intimidación armada en aguas de Omán

Según este organismo, tras varios días sin incidentes, desde el 29 de septiembre ocho petroleros han sido atacados con proyectiles y drones de origen desconocido, lo que ha provocado incendios y en algunos casos evacuaciones de buques.

La mayoría de esos ataques se produjeron "en el lado omaní del estrecho", donde Estados Unidos ha establecido un corredor para restaurar el tráfico de petroleros y según UKMTO la Guardia Revolucionaria ha persistido en los ataques y acciones de acoso a los buques para detener el tráfico.

La mayoría de los incidentes se concentran "en el lado omaní del estrecho", espacio donde Washington habilitó un corredor naval seguro. (FOTO: EFE)

La Guardia Revolucionaria no ha reivindicado los ataques como hizo en los últimos meses, pero la semana pasada aseguró que Estados Unidos "no está respondiendo desde hace tiempo" a sus agresiones a buques en Ormuz.

Todo esto se produce en medio de la recuperación de las exportaciones de crudo en la región. Según datos de la consultora Kpler compartidos este lunes con la agencia de noticias EFE, en septiembre las exportaciones superaron los 17 millones de barriles diarios, acercándose así a los niveles previos al estallido del conflicto el 28 de febrero.

Exportaciones al alza desafían el bloqueo de Teherán

El volumen de suministro de crudo exportado de la región incluye los cargamentos desde Omán y la ciudad emiratí de Fuyaira, que no atraviesan el estrecho de Ormuz, así como los del mar Rojo, con salidas marítimas por el canal de Suez y el estrecho de Bab al Mandeb.

Irán y Estados Unidos mantienen un pulso por el control del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del petróleo mundial antes de la guerra.

Desde el régimen persa señalaron la semana pasada que Estados Unidos "no está respondiendo desde hace tiempo" a las agresiones contra buques mercantes. (FOTO: Pexels)

Teherán lo bloqueó tras el comienzo de la guerra y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto con la paralización de las exportaciones de petróleo.

Pero Estados Unidos ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán.