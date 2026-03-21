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Tópicos: Mundo | Italia

Avalancha en los Alpes italianos dejó dos alpinistas muertos y cinco heridos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El desprendimiento afectó a un grupo de 25 excursionistas que recorrían una zona montañosa de la región de Alto Adige, cerca de la frontera con Austria.

Equipos del Socorro Alpino y la Guardia di Finanza desplegaron un operativo con helicópteros medicalizados y se alertó a hospitales de la zona.

Avalancha en los Alpes italianos dejó dos alpinistas muertos y cinco heridos
 EFE

Tras su petición de auxilio, se activó el protocolo de emergencia enviando al lugar a efectivos de la Guardia de Finanza y seis helicópteros medicalizados.

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Dos alpinistas murieron este sábado y otros cinco resultaron heridos a causa de una avalancha en los Alpes italianos, en la región de Alto Adige (norte), que afectó a un grupo de excursionistas.

El balance definitivo es de dos fallecidos, tres heridos graves y dos leves, según el cuerpo del Socorro Alpino, que intervino en el lugar.

El desprendimiento afectó a un grupo de 25 alpinistas que caminaban por las montañas del municipio de Val Ridanna, en la región italiana de Alto Adige, cerca de la frontera con Austria, a unos 2.400 metros de altitud.

Tras su petición de auxilio, se activó el protocolo de emergencia enviando al lugar a efectivos de la Guardia de Finanza (policía fronteriza italiana) y seis helicópteros medicalizados, explican las fuentes.

Además, se ha puesto en guardia a los hospitales más cercanos al lugar: los de las ciudades italianas de Bolzano, Merano y Bressanone y el de la ciudad austríaca de Innsbruck.

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