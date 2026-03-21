Avalancha en los Alpes italianos dejó dos alpinistas muertos y cinco heridos
El desprendimiento afectó a un grupo de 25 excursionistas que recorrían una zona montañosa de la región de Alto Adige, cerca de la frontera con Austria.
Equipos del Socorro Alpino y la Guardia di Finanza desplegaron un operativo con helicópteros medicalizados y se alertó a hospitales de la zona.
Tras su petición de auxilio, se activó el protocolo de emergencia enviando al lugar a efectivos de la Guardia de Finanza y seis helicópteros medicalizados.