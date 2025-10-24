Hombre fingió ceguera por más de 50 años para cobrar subsidios en Italia

Un hombre de 70 años fue denunciado por fingir ceguera total durante más de 50 años para cobrar fraudulentamente subsidios destinados a personas con discapacidad en Italia.

Según informó la El Mundo, el hombre, residente en Arzignano, Vicenza, habría recibido ayudas públicas desde 1972 pese a no sufrir ninguna discapacidad visual.

Sin embargo, un cruce de datos entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes y bases policiales, detectaron inconsistencias en los subsidios otorgados al hombre, por lo que se inició una investigación.

Durante más de dos meses, los agentes lo siguieron y lo grabaron realizando actividades cotidianas que requerían visión, como manejar herramientas peligrosas para el mantenimiento de su jardín, seleccionar cuidadosamente frutas y verduras en un mercado, y pagar en efectivo de su propio bolso.

Con las pruebas recopiladas y una pericia médica especializada, la Fiscalía italiana decidió procesarlo por estafa contra el Estado.

Las autoridades también ordenaron la suspensión inmediata de todas las ayudas que recibía y realizaron una inspección fiscal que detectó más de 200.000 euros obtenidos de manera ilícita en los últimos cinco años, periodo aún bajo verificación tributaria.

El caso generó conmoción en la localidad, donde las autoridades advierten que se mantendrá un seguimiento estricto de los beneficios sociales para evitar fraudes similares.