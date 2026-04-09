Italia da paso inédito y crea licencia laboral para cuidar mascotas enfermas

Italia implementó una licencia laboral remunerada para trabajadores que necesiten cuidar a sus mascotas enfermas, una medida inédita que reconoce este tipo de situaciones como una "emergencia familiar".

El beneficio permite solicitar hasta tres días de permiso al año, siempre que exista certificación veterinaria que acredite el estado de salud del animal y la necesidad de la presencia del tutor.

Además, la normativa contempla otras situaciones, como horas para atenciones veterinarias y permisos en caso de fallecimiento de una mascota.

Para acceder a este derecho, se exige que el animal esté registrado con microchip y que se presente un certificado veterinario digital que respalde la solicitud.

El origen de esta medida se remonta a 2017, cuando una trabajadora de la Universidad La Sapienza de Roma solicitó ausentarse para cuidar a su perro gravemente enfermo. En ese caso, la justicia italiana determinó que negar el permiso podía constituir maltrato animal, lo que sentó un precedente clave.

A partir de ese fallo, organizaciones proteccionistas impulsaron la incorporación de este tipo de licencias en convenios colectivos y propuestas legislativas.

Con el tiempo, la iniciativa fue poco a poco implementada por distintas empresas y promovida por autoridades, consolidándose como un avance en materia laboral y de bienestar animal.