Mujer acusa negligencia médica tras cirugía que dejó tijeras en su abdomen en Italia

Un caso de negligencia médica se investiga en Italia, donde una mujer de 53 años denunció que tras una cirugía estética le dejaron una tijera quirúrgica en el abdomen.

La intervención se remonta a octubre de 2025, tras la cual la paciente volvió a la casa de sus padres, pero en los días siguientes comenzó a presentar fuertes dolores, malestar general y episodios de desmayo, lo que encendió las alertas sobre su estado de salud.

Ante estos síntomas, buscó ayuda médica y recibió la recomendación de hospitalizarse, aunque optó por contactar primero al cirujano que la había operado. Según dieron a conocer los medios locales, el profesional atribuyó las molestias a un proceso postoperatorio normal y le indicó realizar algunos exámenes.

Los resultados detectaron una infección, por lo que se le recetó un tratamiento con antibióticos. Sin embargo, su condición no mostró mejoría con el paso de los días, lo que llevó a profundizar los estudios para determinar el origen del problema.

Fue así como una tomografía, realizada meses después en un centro médico de Nápoles, permitió identificar la causa de las complicaciones: El examen reveló la presencia de un objeto metálico en el abdomen de la paciente, el que correspondía a unas tijeras quirúrgicas que habían quedado al interior de su cuerpo durante la operación.

Tras conocer el resultado, la mujer decidió presentar una denuncia ante la policía, mientras el caso continúa bajo investigación.