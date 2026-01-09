Meloni: "Ha llegado el momento de que la Unión Europea hable con Rusia"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este viernes que "es hora" de que la Unión Europea (UE) "hable con Rusia" para progresar en las negociaciones de paz para Ucrania y ha propuesto la figura de un "enviado especial".

"Creo que ha llegado el momento de que también Europa hable con Rusia, porque si Europa decide participar en esta fase de negociaciones hablando solo con una de las dos partes en conflicto, temo que al final su contribución positiva sea limitada", avisó en la rueda de prensa de año nuevo.

Meloni ha sido desde el inicio de la guerra partidaria de apoyar a Kiev, al contrario que uno de los principales aliados de coalición, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini, reticente a mandar ayuda.

"Es la fuerza lo que construye la paz, no la debilidad. Esta es mi lectura y por eso siempre he defendido que, para construir la paz, había que estar del lado de Ucrania", declaró.

A su parecer, Europa debe abrir conversaciones con el Kremlin de Vladimir Putin pero siempre y cuando el bloque europeo se mueva unido y compacto.



"Si cometiéramos el error de decidir, por un lado, reabrir las interlocuciones con Rusia y, por otro, actuar de manera desordenada mientras lo hacemos, le estaríamos haciendo un favor a Putin, y la última cosa que quiero hacer en mi vida es un favor a Putin", dijo.

Meloni barajó distintos "formatos" pero expresó su beneplácito por la idea de que el bloque occidental designe "un enviado especial europeo para la cuestión ucraniana".

"Una persona que nos permitiera sintetizar y hablar con una sola voz. Esta es la verdadera cuestión que nos pone en dificultad", reconoció.