Seis detenidos y 18 investigados por difundir imágenes de explotación sexual infantil en Italia

La Policía italiana ha desarticulado una red de difusión de imágenes de explotación sexual infantil a través de la aplicación de mensajería Telegram en una operación que se ha saldado con seis detenidos y otras 18 personas investigadas, informó este sábado el cuerpo policial en un comunicado.

La operación, denominada "Orione", partió del análisis de los dispositivos incautados a dos personas arrestadas previamente por delitos similares, lo que permitió a los agentes localizar varios grupos de Telegram e identificar a 24 implicados en distintas regiones del país.

Los seis detenidos, de entre 38 y 58 años, están todos acusados de posesión de una gran cantidad de material de explotación sexual infantil y tres de ellos también de producción, con víctimas ya identificadas.

Durante los registros los detenidos se les intervinieron además más de 3.000 archivos entre imágenes y videos.

Dos de los arrestados residen en Nápoles, uno en la provincia de Salerno, uno en la de Sassari (en la isla de Cerdeña), uno en la de Vibo Valentia y otro en la de Padua.

El dispositivo fue ejecutado por el Centro Operativo para la Seguridad Cibernética de Lombardía, bajo la coordinación del Centro Nacional para la Lucha contra la Pornografía Infantil en Línea (CNCPO) de la Policía Postal.

En las actuaciones participaron también unidades especializadas en ciberseguridad de las ciudades y provincias de Milán, Nápoles, Florencia, Génova, Regio de Calabria, Varese, Sassari, Nuoro, Alessandria, Aosta, Livorno, Údine, Benevento, Imperia, Novara y Padua.