Anciana guardó el cuerpo de su hija en un congelador durante 20 años en Japón

Una adulta mayor reconoció mantener el cadáver de su hija en un congelador de su casa desde hace 20 años en Japón.

Según dio a conocer The Mirror, la mujer identificada como Keiko Mori, se entregó a la policía el pasado 23 de octubre, acompañada por un familiar, tras mantener guardado el cuerpo que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Las autoridades locales encontraron el cadáver de la mujer, acurrucado y vestido únicamente con una camiseta y ropa interior, en el congelador de Mori, quien vivía sola desde la muerte de su esposo, ocurrida pocas semanas antes de su confesión.

Pese a que no ahondó en la causa de la muerte de su hija, o si tuvo alguna participación en ella, la anciana explicó a la policía que el fuerte olor del cadáver la llevó a comprar el congelador para poder almacenar el cuerpo.

La mujer de 75 años quedó bajo arresto por sospecha de abandonar un cadáver, mientras que las autoridades locales aseguraron que realizarán una autopsia para determinar la causa de muerte de su hija.