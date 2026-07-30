Japón anuncia plan para reducir al 1% el impuesto a los alimentos

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, reveló un plan para reducir al 1% el impuesto al consumo de alimentos a partir de abril del año próximo, una promesa electoral pensada para mitigar el impacto de la creciente inflación.

"He estado considerando con detenimiento qué hacer en este momento para aliviar la carga de los ciudadanos", afirmó Takaichi en una presentación retransmitida en directo, al defender sus planes de reducir el IVA sobre alimentos y bebidas desde 2027.

Durante la campaña electoral por los comicios anticipados de febrero, en los que la coalición gobernante encabezada por Takaichi obtuvo una arrolladora victoria, la primera ministra propuso reducir a cero durante dos años este impuesto, que actualmente oscila entre 8% y 10%.

Ahora, sin embargo, la jefa de gobierno propone recortarlo al 1% hasta abril de 2029 e imponer entonces "definitivamente" subsidios vinculados a los ingresos, un plan que Takaichi espera ver refrendado por su gabinete a principios de agosto, según la agencia de noticias nipona Kyodo.

La inflación del país asiático se situó durante 2025 en torno al 3%, mientras que en los últimos meses se ha moderado y en junio alcanzó 1,6% a pesar del encarecimiento de los precios de la energía por la crisis en Medio Oriente.

Esa caída ha sido posible por los efectos de la abolición de impuestos a la gasolina y el diésel, para mitigar los efectos de la persistente inflación sobre los hogares, que el Banco de Japón (BoJ) se ha esforzado por controlar subiendo al 1% los tipos de interés de referencia a corto plazo en su última reunión del mes pasado.