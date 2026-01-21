Japón pone en marcha la mayor central nuclear del mundo tras 15 años

La compañía eléctrica japonesa TEPCO reactivó este miércoles la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), ubicada en la prefectura de Niigata, quince años después de su cierre tras el accidente de Fukushima en 2011. La planta es la mayor del mundo por capacidad instalada y su encendido es clave para el plan energético de la empresa.

El reactor 6 volvió a funcionar, siendo uno de los dos autorizados para operar tras recibir el visto bueno del regulador nuclear, luego de superar revisiones pendientes desde 2017 que habían detenido su puesta en marcha por fallas de seguridad.

"Desde la autorización de diciembre de 2023, TEPCO ha completado todos los trámites necesarios para reactivar el reactor 6, cumpliendo con los estrictos protocolos de seguridad establecidos tras Fukushima", indicó un vocero de la empresa.

Con más de 8.000 megavatios de capacidad, la planta de Kashiwazaki-Kariwa se vuelve clave en la estrategia energética de Japón y es el primer encendido de TEPCO desde el desastre de 2011, apoyando los objetivos del Gobierno de promover la energía nuclear y reducir emisiones de carbono.

La reactivación se da en un contexto de preocupación por la seguridad nuclear en Japón. La planta de Hamaoka, al suroeste de Tokio y operada por Chubu Electric Power, mantiene suspendida su revisión luego de que la Autoridad de Regulación Nuclear detectara posibles errores en los datos sobre su capacidad de resistir terremotos, ubicándola en una de las zonas más sísmicas del mundo.

Desde 2011, Japón endureció sus estándares de seguridad nuclear, obligando a todas las plantas a suspender operaciones hasta cumplir con los nuevos protocolos. En 2015 se reactivó el primer reactor del país, marcando el inicio de la gradual recuperación del sector nuclear tras la crisis de Fukushima.