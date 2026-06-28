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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Arabia Saudita

Caída de helicóptero de la petrolera Aramco en Arabia Saudita dejó 14 muertos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El incidente ocurrió en Ras Tanura, lugar donde está la mayor plataforma de carga de crudo en alta mar del mundo y alberga la refinería nacional más grande del país.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas de lo ocurrido.

Caída de helicóptero de la petrolera Aramco en Arabia Saudita dejó 14 muertos
 Jonatan Pie / Unsplash

Hace dos días, de acuerdo con la prensa, Aramco había reanudado las cargas de crudo en la terminal tras una interrupción de casi cuatro meses por los ataques de drones y misiles iraníes.

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Catorce personas murieron este domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban, perteneciente a la compañía petrolera saudí Aramco, en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudita, informó la agencia oficial de noticias saudita, SPA.

Una fuente oficial del Ministerio de Energía de dicho país -citada por la agencia- informó que el accidente del helicóptero de Aramco se produjo a las 6:00 hora local (23:00 del sábado en Chile) en Ras Tanura, lugar donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y alberga la refinería nacional más grande de Arabia Saudí.

El accidente provocó la muerte de los 14 pasajeros que iban a bordo, "todos ellos ciudadanos sauditas", indicó la fuente.

Añadió que iniciaron una investigación, en colaboración con las autoridades competentes, "para determinar la causa del accidente", sin dar a conocer el motivo por el que estaban viajando.

Hasta el momento, Aramco no ha reaccionado ante este suceso.

A principios de marzo, la refinería de petróleo Ras Tanura fue cerrada temporalmente tras los ataques con drones y misiles iraníes contra esta infraestructura energética.

Precisamente hace dos días, de acuerdo con la prensa, Aramco había reanudado las cargas de crudo en esa terminal tras una interrupción de casi cuatro meses.

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