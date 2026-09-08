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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Arabia Saudita

El petróleo de Texas subió hasta 92,65 dólares tras ataques de hutíes contra Arabia Saudí

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El barril aumentó su precio en un 1,28% tras una amplia operación militar contra las instalaciones de la petrolera saudí Aramco y la base aérea de Khamis Mushait, que provocó 70 heridos.

El operativo supone la enésima escalada del conflicto en Medio Oriente.

El petróleo de Texas subió hasta 92,65 dólares tras ataques de hutíes contra Arabia Saudí
 Pexels.com (Referencial)
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El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este martes un 1,28 %, hasta 92,65 dólares el barril, después de que los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, reivindicaran ataques contra Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos.

A las 09:00 hora local (10:00 en Chile), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,17 dólares respecto al cierre anterior.

El precio del crudo vivió un nuevo repunte después de los rebeldes chiíes hutíes reivindicaran una amplia operación militar con "decenas de misiles balísticos y drones" contra instalaciones de la petrolera saudí Aramco y la base aérea de Khamis Mushait, en el sur de Arabia Saudí, que provocó más de 70 heridos.

El operativo, que supone la enésima escalada del conflicto en Medio Oriente, responde, según los hutíes, a una "escalada importante y generalizada" por parte de Riad.

Especialmente denunciaron el bombardeo de una prisión en Al Yauf, donde, según sus autoridades, murieron al menos 11 personas y otras 20 continúan desaparecidas bajo los escombros.

El portavoz militar saudí, Turki al Maliki, prometió adoptar "todas las medidas operativas necesarias" para disuadir a los hutíes, mientras el Ministerio de Exteriores saudí acusó a los insurgentes, respaldados por Irán, de amenazar la seguridad regional y la navegación internacional en el mar Rojo.

La escalada amenaza con reactivar plenamente una guerra que permanecía parcialmente congelada desde 2022, cuando expiró una tregua medida por las Naciones Unidas que había reducido notablemente los combates y permitido el intercambio de prisioneros.

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