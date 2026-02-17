¿Cómo funciona el registro israelí de tierras ocupadas en Cisjordania?

El gobierno israelí aprobó el domingo reanudar el registro de tierras de Cisjordania que llevaba paralizado desde 1967, lo que le permitirá registrar como terreno estatal de Israel tierras palestinas en este enclave ocupado.

"Avanzan hacia recluir a la población en pequeños guetos", dijo a EFE Alon Cohen Lifshitz, de la ONG israelí Bimkom, especializada en la defensa de los derechos humanos en materia de ordenación del territorio y vivienda en Israel y en la zona C de Cisjordania, que está bajo control civil y militar de Tel Aviv.

A mayor registro como propiedad estatal israelí del territorio palestino, mayor será la aplicación de su soberanía en materia de seguridad, de expansión de asentamientos y otras trabas que reducen la movilidad y la capacidad de permanencia de los palestinos en Cisjordania, explica en una llamada.

Si Cisjordania ya era un enclave sometido a ocupación -resume-, el registro de la tierra profundiza aún más en su anexión de facto, ya que, si esta pasa a ser propiedad pública, los palestinos perderán su tierra de forma prácticamente irreversible.

¿Qué es el registro de tierras?

El registro de tierras es el proceso por el cual se determina de forma definitiva la propiedad de los terrenos ante el Estado. Mediante una orden militar, Israel paralizó estos procedimientos en 1967, cuando ocupó Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días, ya que como potencia ocupante no puede ejercer su soberanía (como adjudicar tierras) en el terreno ocupado, según el derecho internacional.

Este domingo, el gobierno israelí aprobó reanudar el proceso en Cisjordania pese a incurrir en una violación del derecho internacional y las resoluciones más recientes de la ONU y la Corte Internacional de Justicia contra la ocupación de Cisjordania.

"Hay una orden militar que evita este proceso (la vigente desde 1967), así que necesitan cambiarla", apunta Cohen respecto al procedimiento legislativo requerido. En la decisión gubernamental, propuesta por el propio Ministerio de Defensa -junto a Justicia y Finanzas-, se instruye al Ejército a dictar una norma para ejecutarla.

Además, el Ejecutivo ya ha dotado de financiamiento, un calendario y equipos el proceso, según el texto aprobado al que ha tenido acceso EFE: 244,1 millones de séqueles (cerca de 69 mil millones de pesos) para los próximos cinco años.

¿A quién afecta?

La medida se aplicará en el Área C de Cisjordania, que abarca el 60% del total del territorio. Según la distribución estipulada por los Acuerdos de Oslo, el enclave se divide en un Área A, de administración y seguridad a cargo de la Autoridad Palestina; B, con administración palestina y seguridad israelí; y C, de administración y dominio militar israelí.

En la zona C viven entre 185.000 y 300.000 palestinos, según la ONG B'Tselem, y más de 325.500 colonos israelíes distribuidos en más de 225 asentamientos o puestos de avanzada.

Cuando Israel detuvo el registro de tierras en 1967, un 58% del Área C (unas 190.000 hectáreas) seguía sin registrar ante el Estado -antes de ese año, este se producía ante la Administración jordana-, según el grupo pacifista israelí Peace Now.

El gobierno israelí busca regularizar como tierras estatales de Israel al menos el 15% de ese territorio sin registrar hasta el 2030, según expresa el propio texto aprobado.

"Los propietarios palestinos de las tierras tienen que acudir a la burocracia israelí y mostrar los registros y probar que la tierra es realmente suya", explicó Michal Braier, también investigadora de Bimkom, quien resalta que esto supone una altísima barrera legal, en muchos casos inalcanzable para ellos.

El Ejecutivo creará una Administración de Registro de Títulos de Propiedad, dependiente del Ministerio de Justicia, para supervisar el proceso. Esto supone que un órgano gubernamental israelí administrará tierras en Cisjordania, cuando hasta ahora esta dependía de la Administración Civil, un organismo militar.

"Las perderán completamente (sus tierras). No es un uso militar por unos años", añade Cohen, en referencia al uso como zonas de tiro militar que Israel da a los territorios palestinos en Área C.

El antecedente de Jerusalén Este

Israel implementó en 2018 el registro de tierras en Jerusalén Este, que ocupa desde 1967 y se anexionó en 1980. Desde entonces, sólo el 1% de las tierras sometidas al proceso se han registrado para palestinos, según el recuento de Bimkom.

"El registro de tierras se ha llevado a cabo mayoritariamente en áreas designadas para nuevos asentamientos (israelíes) o la expansión de los ya existentes, así como infraestructuras relacionadas", alerta la organización.

El proceso, añade, funciona bajo un sistema legal discriminatorio, opaco y que funciona para "arrebatar a los palestinos de sus derechos de propiedad más que para asegurarlos".

"La propuesta aprobada constituye una verdadera revolución (...) La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. El gobierno de Israel se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes", celebró el domingo el ministro de Justicia israelí, Yaariv Levin.