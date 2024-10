Consejo Europeo reclama alto el fuego en Gaza y liberación de los rehenes

El presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, reclamó este lunes un "alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes", coincidiendo con el aniversario del ataque terrorista del grupo islamista Hamás contra Israel.

"Un alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes son de máxima urgencia. Tambié lo son los esfuerzos para proteger vidas en el terreno y desescalar la situación", declaró Michel en la red social X.

El ex primer ministro belga, al frente de la institución que representa a los Estados miembro de la Unión Europea, recordó que "hace un año, brutales ataques terroristas de Hamás dirigidos a civiles israelíes inocentes alimentaron una espiral de violencia en el Medio Oriente con un saldo de muertes incalculable".

"Europa se manifiesta firmemente a favor de la paz y de la defensa del derecho internacional y del derecho humanitario internacional en todo el mundo", concluyó.

