Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Conflicto Israel-Palestina

Ejército israelí mató a una niña de 11 años en el norte de Gaza

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Hamsa Nidal Samir Hoso fue alcanzada por el fuego en Faluya, al oeste de Yabalia, cerca de la línea divisoria que marca el territorio controlado por Tel Aviv.

Servicios de emergencia también reportan que disparos israelíes alcanzaron a un adolescente de unos 15 años en el abdomen.

Ejército israelí mató a una niña de 11 años en el norte de Gaza
 EFE (referencial)

Prácticamente a diario se registran muertos en Gaza por fuego israelí, en un contexto de alto al fuego.

El Ejército israelí mató este jueves a una niña de 11 años en un ataque cerca de la localidad de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según informaron a EFE fuentes del hospital Al Shifa.

Hamsa Nidal Samir Hoso fue alcanzada por fuego israelí en la zona de Faluya, al oeste de Yabalia, una localidad cercana a la llamada línea amarilla, la divisoria que marca el territorio controlado por Israel y que supone algo más de la mitad del total de Gaza.

El tío de la niña, Masoud Hoso, explicó a EFE que el ataque ocurrió alrededor de las 5:00 horas, y que el padre de la menor lleva desaparecido dos años.

Además, los servicios de ambulancias de Gaza informaron de un adolescente de unos 15 años herido en el abdomen, en el este del barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza, por disparos de vehículos israelíes estacionados detrás de la línea amarilla, en la zona controlada por Israel.

Prácticamente a diario se registran muertos en Gaza por fuego israelí, en un contexto de alto al fuego vigente desde el pasado 10 de octubre entre Israel y Hamás, que denuncia constantemente violaciones israelíes de la tregua.

En ocasiones, los muertos son por disparos de las tropas israelíes en la zona cercana a la línea amarilla que divide la Franja, al este de la cual está el Ejército israelí, y en otros casos se trata de ataques aéreos dentro del territorio no controlado por Israel.

El Ejército israelí suele justificar los ataques diciendo que son personas que suponen una amenaza contra sus tropas o bien miembros de Hamás, aunque entre los heridos y muertos se registran mujeres y niños.

La semana pasada, tres niños de entre 11 y 15 años murieron por fuego israelí en Gaza, según reportaron fuentes locales.

