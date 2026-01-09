Embajada palestina cuestiona expulsión de ONGs desde territorios ocupados

La embajada de Palestina en Chile cuestionó, en voz de la diplomática Sheryn Barham, la expulsión de 37 organizaciones no gubernamentales desde los territorios ocupados, considerando que con ello Israel acelera el colapso del orden internacional".

"Durante más de dos años, expertos, líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil han advertido que en Palestina -y de manera particularmente dramática en la Franja de Gaza- se están poniendo en juego los principios más fundamentales del orden internacional contemporáneo. Para algunos, estas advertencias parecían exageradas; para otros, simples construcciones retóricas o discursos interesados. Nada más alejado de la realidad", comentó.

Según Barham, la decisión del gobierno israelí, "sin precedentes por su alcance y gravedad, afecta a algunas de las ONG humanitarias más reconocidas a nivel mundial, que hoy constituyen una auténtica línea de vida para más de dos millones de palestinos en la Franja de Gaza y que brindan asistencia esencial en ámbitos como salud, educación y protección social en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental".