Hamás se desmarca de tiroteo en el sur de Gaza y se compromete con el alto al fuego

El movimiento islamista palestino Hamás aseguró que no es responsable del tiroteo este martes en Rafah, en el sur de Gaza, al que presuntamente responde el Ejército israelí con bombardeos en la Franja, y recalcó su compromiso con el alto al fuego vigente en este territorio desde el pasado 10 de octubre.

En comunicado emitido en su canal en Telegram, Hamás calificó la respuesta militar de Israel a un supuesto ataque contra sus fuerzas en Rafah de "flagrante violación" del acuerdo de alto al fuego, firmado en Egipto el pasado 9 de este mes y auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Hamás afirma no tener ninguna relación con el tiroteo de Rafah y reafirma su compromiso con el acuerdo de alto al fuego", precisó.

Añadió que el ataque israelí, que calificó de "terrorista", se suma a una serie de "violaciones" cometidas en los últimos días, incluyendo ataques que causaron muertos y heridos, además del continuo cierre del cruce de Rafah, entre Gaza y Egipto.

Consideró que estos comportamientos de Israel confirman su "insistencia en violar los términos del acuerdo e intentar sabotearlo".

Además, el grupo palestino instó a los mediadores -Egipto, Catar y Estados Unidos- que garantizan el acuerdo a que tomen medidas inmediatas para presionar a Israel, frenar su "brutal escalada contra la población civil" en la Franja de Gaza, (...) y exigirle responsabilidades.

Muertos y heridos durante el ataque

Al menos dos personas murieron, entre ellas un niño, y otras doce resultaron heridas, de ellas cuatro menores, en una oleada de ataques del Ejército israelí lanzados este martes en diferentes partes de la Franja de Gaza como respuesta a lo que su Gobierno califica de violaciones del alto al fuego de Hamás.

Los ataques se produjeron después de que Israel acusara a Hamás de atacar a sus soldados en Rafah y a la devolución el lunes por parte del grupo islamista de unos restos que no se corresponden con ninguno de los 13 rehenes muertos que quedan en la Franja, sino con un cautivo cuyo cuerpo fue recuperado a finales de 2023.