Israel: Últimos tres exrehenes de Hamás fueron dados de alta

Los últimos tres de los 20 rehenes liberados con vida como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, fueron dados de alta este domingo, confirmó a la agencia de noticias EFE una fuente del Hospital Beilinson, en Petaj Tikva, en el que se encontraban.

"Los últimos tres rehenes, al tiempo que hablamos, están siendo dados de alta del hospital", dijo el portavoz de este centro médico, que confirmó que llegaron a tratar a cinco de los cautivos desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Los exrehenes son Guy Gilboa Dalal, Evyatar David -que apareció en un vídeo de Hamás obligado a cavar su propia tumba- y Eitan Mor, los tres secuestrados durante el ataque letal contra el festiva Nova y quienes este domingo fueron acompañados por sus progenitores.

"Rezamos para que nunca más se establezca un ala (médica) para rehenes liberados en el Estado de Israel. Que seamos los últimos padres cuyos hijos sean secuestrados y tengan que vivir en este infierno durante tanto tiempo", dijo el padre de Mor, Zvika, en una declaración a la prensa recogida por medios locales.

En el marco del alto el fuego, Hamás liberó a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos. Además, ha entregado también los cuerpos de 15 rehenes y asegurado hoy que sus hombres se adentrarán en nuevas áreas de Gaza en busca de los 13 cadáveres restantes.

Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja, con la mediación de la Cruz Roja, cerca de 200 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Sanidad a fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamás.