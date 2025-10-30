Israel confirmó que Hamás entregó cuerpos de dos rehenes fallecidos

Israel confirmó que los dos cuerpos entregados este jueves por Hamás a la Cruz Roja en Gaza corresponden a los rehenes Amiram Cooper y Sahar Baruch, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado.

"El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Cooper y Baruch y de todas las familias de los fallecidos secuestrados", señala la nota, que añade que "Hamás está obligada a cumplir con sus obligaciones para con los mediadores y repatriar a los fallecidos" en el marco del alto el fuego.

Con la devolución de estos dos cuerpos, quedan 11 cadáveres de rehenes israelíes aún en la Franja de Gaza.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, había recuperado los cuerpos el martes y anunció que devolvería uno de ellos, pero la entrega se aplazó debido a los bombardeos israelíes contra Gaza desde la tarde hasta la mañana del miércoles.

Amiram Cooper, de 85 años, falleció durante su cautiverio en Gaza. Medios israelíes indican que murió cuando el túnel en el que estaba retenido colapsó por los bombardeos, aunque otros sostienen que fue asesinado por sus captores.

Por su parte, Sahar Baruch, de 25 años, murió en Gaza durante una operación de rescate fallida en enero de 2024, sin que se pudiera determinar si la muerte fue causada por Hamás o por fuego israelí.

En ocasiones anteriores, Hamás había devuelto cuerpos que no correspondían a rehenes actuales, generando tensiones y controversias en el conflicto.

Estos hechos, sumados a ataques recientes y la muerte de un soldado, fueron parte de los argumentos de Israel para bombardear Gaza el martes, causando la muerte de 110 personas, más de la mitad mujeres y niños, en ataques condenados por la ONU.