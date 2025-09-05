OMS advierte a Israel: Provocar hambruna en Gaza "no ayuda a los rehenes"

La hambruna ya declarada en Gaza a causa del bloqueo israelí "no hará que Israel sea más seguro ni facilitará la liberación de rehenes", advirtió este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien reiteró su llamamiento a que se ponga fin a esa catástrofe deliberada.

"Lo más intolerable de este desastre provocado por el ser humano es que podría detenerse ahora mismo, la gente se está muriendo de hambre mientras los alimentos que podrían salvarles permanecen en camiones a poca distancia", señaló Tedros en su rueda de prensa semanal.

El experto etíope agregó que usar el hambre en la población civil como arma "es un crimen de guerra que nunca puede ser tolerado", y afirmó que su utilización en Gaza sienta un peligroso precedente de cara a conflictos futuros.

Consecuencias humanitarias devastadoras

Tedros recordó que al menos 370 personas han muerto por desnutrición en Gaza desde el inicio del conflicto hace casi dos años, más de 300 sólo en los últimos dos meses, y advirtió que "cuando llega el hambre, lo hace también la enfermedad".

"La falta de alimentos y de agua potable, junto con el hacinamiento en que muchos están viviendo, dejan a muchas personas con sistemas inmunitarios debilitados y expuestos a más enfermedades", subrayó Tedros.

El director general de la OMS también advirtió sobre el insuficiente ritmo de evacuaciones de enfermos y heridos desde Gaza: desde octubre de 2023 la agencia ha apoyado la salida de más de 70.000 pacientes, pero aún hay más de 15 000 que requerirían atención especializada urgente fuera de la Franja.

"Más de 700 personas han muerto esperando la evacuación médica, entre ellas casi 140 niños", alertó Tedros, quien señaló que todavía es insuficiente el número de países que aceptan acoger a estos pacientes evacuados.

"Pedimos a los Estados que abran sus brazos a estos pacientes gravemente enfermos, y a Israel que permita que algunos sean tratados en Cisjordania y Jerusalén Este", agregó.

Llamados urgentes y acusaciones

"Pedimos al Gobierno de Israel que ponga fin a esta guerra inhumana. Y si no lo hace, hago un llamamiento a sus aliados para que utilicen su influencia para detener en conflicto", concluyó Tedros.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones y países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 60.000 personas, más de 18.000 de ellos niños.

El bloqueo total que impuso Israel a la entrada de ayuda desde marzo hasta finales de mayo como castigo a la población gazatí ha derivado en una hambruna, declarada oficialmente por la ONU este verano, en el norte que ya ha causado cientos de muertos, la mayoría de ellos niños.