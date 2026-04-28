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Salida de Emiratos Árabes de la OPEP: las razones y el impacto en el precio del crudo

Publicado: | Fuente: Maria Lupan en Unsplash
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La decisión de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha encendido las alarmas en los mercados globales. En conversación con El Diario de Cooperativa, el economista y profesor de la Universidad de Chile Jorge Hermann explicó que esta medida responde a una necesidad del país árabe de liberarse de las restricciones de producción impuestas por el cartel en un momento de crisis de oferta en Medio Oriente.

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