Ataque de dron provocó incendio en planta nuclear en Emiratos Árabes

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmaron este domingo haber respondido a un incendio provocado por un ataque con dron que se desató "fuera del perímetro interior" de la central nuclear de Barakah, en la región meridional de Al Dhafra, sin que haya ocasionado problemas de seguridad.

"No se registraron heridos y no hubo impacto en los niveles de seguridad radiológica", indicó la oficina de medios de Abu Dabi en un comunicado, en el que afirmó que las autoridades han tomado "todas las medidas de precaución".

La nota añadió que la Autoridad Federal de Regulación Nuclear emiratí confirmó que "el incendio no afectó la seguridad de la central ni el funcionamiento de sus sistemas esenciales", mientras que aseguró que todas las unidades de la planta "operan con normalidad" tras el ataque.

La planta nuclear de Barakah es la primera central de Emiratos y forma parte del programa del país para diversificar sus fuentes de energía y reducir la dependencia del gas y el petróleo.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el ataque en sí ni sobre su punto de lanzamiento, como suelen hacer desde el estallido de la guerra en Medio Oriente, iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tras el inicio del conflicto, Teherán respondió con ataques de represalia contra Israel y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -compuesto por Emiratos, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Kuwait y Omán-, y con el bloqueo del estrecho de Ormuz, esencial para estos países petroleros para poder exportar sus recursos.

Sin embargo, Emiratos fue el país más castigado por Irán, incluso más que Israel, y las tensiones entre Abu Dabi y Teherán han aumentado hasta niveles sin precedentes tras el estallido de la guerra.

De hecho, el diario estadounidense Wall Street Journal informó el pasado lunes que EAU, ubicado frente a las costas iraníes, ha estado llevando a cabo ataques secretos contra Irán, uno de ellos en abril, en el que alcanzó una refinería de petróleo en la isla iraní de Lavan.

El gobierno emiratí afirmó el sábado que "todas las medidas" adoptadas por el país del golfo Pérsico se han enmarcado "en acciones defensivas", sin aclarar si han atacado o no a la República Islámica.

Asimismo, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, acusó el viernes a un Estado miembro del bloque BRICS -en una clara referencia a Emiratos- de bloquear una declaración conjunta sobre la guerra en Medio Oriente debido a su "relación especial" con Israel y Estados Unidos.

OEIA alertó del riesgo de atacar plantas atómicas

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) volvió a alertar del peligro de accidente nuclear que suponen las acciones militares cerca de instalaciones atómicas, en reacción al ataque en Emiratos Árabes Unidos.

Rafael Grossi, director general de esta institución de la ONU, mostró su grave preocupación por el ataque a la central de Barakah, y calificó de "inaceptables" las actividades militares que amenazan la seguridad nuclear.

"El director general reitera su llamado a la máxima moderación militar cerca de cualquier planta nuclear para evitar el peligro de un accidente nuclear", señaló el OIEA en un mensaje en X.

El organismo agregó que las autoridades de Emiratos le han indicado que los niveles de radiación en Barakah son estables y que no se han reportado heridos tras el ataque que provocó un incendio en un generador eléctrico fuera del perímetro interior de la instalación.

Según el OIEA, los generadores de emergencia de la central están suministrando energía al reactor número tres de esa planta.

"El OIEA está siguiendo de cerca la situación y se encuentra en constante contacto con las autoridades de los EAU, listo para brindar asistencia si es necesario", cierra la publicación.