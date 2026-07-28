En medio del debate legislativo sobre el marco regulatorio para las casas de apuestas en línea en Chile, el fundador de AgruGaming —gremio de empresas proveedoras de la industria del juego digital—, Francisco Leiva, comparó la opción de prohibir las plataformas con la fallida Ley Seca estadounidense del siglo pasado, advirtiendo que la restricción absoluta solo fomenta el mercado negro.

"(La proliferación de las apuestas) es una realidad que existe. Hay una demanda por ese tipo de juego y, por lo tanto, sería iluso pensar que una prohibición va a resolver el problema. Sería como repetir el error de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. El mejor combate al juego ilegal es la regulación, porque los propios operadores o plataformas que se regulen van a ser los primeros en denunciar a aquellos que operan ilegalmente", dijo quien fuera superintendente de Casinos y Juegos entre 2005 y 2012 a Una Nueva Mañana.

El dirigente gremial enfatizó que la tecnología actual ofrece herramientas suficientes para fijar una legislación moderna que permita "proteger o impedir que los menores de edad accedan a las plataformas" y "proteger a mayores de edad que tienen una cierta adicción al juego", así como prevenir el lavado de activos y establecer un marco tributario formal para el sector.

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