En el 78º aniversario del Estado de Israel, Netanyahu celebró haber "desafiado a la historia"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo que la celebración esta semana, según el calendario hebreo, del 78º aniversario del Estado de Israel es "diferente" porque llega en un año en el que el país "desafió a la historia", en alusión a la guerra con Irán.

"Este Día de la Independencia es diferente. Es diferente porque llega en un año en el que desafiamos a la historia", dijo Netanyahu según un comunicado de su Oficina.

"El establecimiento del Estado no detuvo los ataques contra el pueblo judío. Estos ataques continuaron. Lo que ha cambiado es nuestra capacidad para repelerlos", añadió en una reunión en su Oficia de Jerusalén con su esposa Sara, la ministra de Transporte, Miri Regev, encargada de las ceremonia, y los portadores de las antorchas de este año.

Además, Netanyahu reiteró su opinión de que Irán estaba a punto de fabricar bombas atómicas antes de la ofensiva bélica contra este país -iniciada por Israel junto a EE.UU.- y que esto habría sido el "principio del fin del pueblo judío". "Teníamos que actuar", añadió.

El líder israelí reiteró la necesidad de acciones preventivas ante la amenaza nuclear percibida del régimen persa. (FOTO: EFE)

"No solo hemos cambiado Medio Oriente, sino que nos hemos cambiado a nosotros mismos. Porque estamos haciendo cosas que ningún país jamás soñó con hacer", dijo.

Las autoridades iraníes anunciaron el domingo pasado el recuento oficial de fallecidos tras los 39 días de bombardeos israelí-estadounidenses contra el país, que supera los 3.300 e incluye al menos 383 niños.

Milei visita el Muro de los Lamentos

El presidente de Argentina, Javier Milei, aterrizó este domingo en Tel Aviv, dando inicio a su tercer viaje oficial a Israel desde su investidura, el cual comenzó con una visita al Muro de los Lamentos, lugar sagrado para el judaísmo, en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Alrededor de las 12:30 hora local, dos horas más tarde de lo previsto, el mandatario llegó en vehículos diplomáticos a las inmediaciones del muro, donde accedió a una sección privada habilitada entre las áreas designadas para el rezo de hombres y mujeres, según pudo constatar la agencia de noticias EFE en el lugar.

Milei estuvo acompañado por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, autoridades religiosas judías y miembros de la delegación diplomática, y fue recibido por el rabino a cargo del lugar sagrado, Shmuel Rabinovitch.

Milei fue recibido por el rabino principal del Muro de los Lamentos, donde tuvo un momento de recogimiento. (FOTO: EFE)

Durante su visita, oró durante unos cinco minutos y, al concluir, se le pudo ver visiblemente emocionado. Tras el rezo, abrazó al embajador Wahnish y conversó con el rabino, quien le mostró unos textos religiosos antes de su partida.

En el lugar se encontraba también una treintena de jóvenes argentinos pertenecientes a una yeshivá (escuela religiosa judía), que lo jalearon con muestras de agradecimiento, consignas y cánticos alusivos al próximo partido entre los equipos argentinos de fútbol River Plate y Boca Juniors, previsto para este domingo.

Está contemplado que esta tarde Milei se reúna con Benjamín Netanyahu, en un encuentro en el que se prevé la firma de varios acuerdos de asociación estratégica y una declaración conjunta.