Israel demanda a The New York Times por columna sobre abusos sexuales

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció -junto a su ministro de RR.EE., Gideon Saar- que Tel Aviv demandará por difamación al diario estadounidense The New York Times, por la publicación de una columna de opinión sobre las agresiones sexuales sufridas por palestinos a manos de soldados de las IDF y también civiles.

"He ordenado que se demande al New York Times por publicar una de las mentiras más horribles y distorsionadas jamás difundidas contra el Estado de Israel", recoge el comunicado difundido por la oficina del premier.

El jefe de gobierno israelí apunta directamente a la columna del periodista Nicholas Kristof, al que acusa de publicar "una de las mentiras más horribles y distorsionadas jamás difundidas contra el Estado de Israel en el periodismo moderno".

En el artículo, Kristof denuncia las agresiones sexuales y humillaciones sufridas por palestinos a manos de soldados, colonos y carceleros; una práctica "sistemática" según organizaciones israelíes de derechos humanos como B'Tselem o Médicos por los Derechos Humanos.

También Amnistía Internacional denunció en marzo los abusos a presos palestinos en las cárceles de Israel, incluyendo la violencia sexual.

La agencia EFE entrevistó en enero a uno de los exprisioneros mencionados en el artículo de Kristof, Sami al Sai, quien en su testimonio relató cómo sus carceleros israelíes le introdujeron una zanahoria por el recto, además de propinarle una paliza.