Israel lanza nueva operación terrestre en Líbano y crecen dudas sobre una posible ocupación

Israel anunció este lunes el inicio de una nueva operación terrestre en territorio libanés en medio de la incertidumbre sobre si se tratará de incursiones puntuales o del comienzo de una ocupación prolongada como la que mantuvo durante casi dos décadas en el sur del país.

En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que cientos de miles de desplazados libaneses no podrán regresar a sus hogares al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de las comunidades del norte de Israel.

El anuncio se produce en un contexto de escalada militar en la región y recuerda a la ofensiva iniciada el 1 de octubre de 2024, cuando Israel combinó ataques aéreos con incursiones terrestres en el sur del Líbano.

Durante los meses siguientes, según estimaciones de Amnistía Internacional, unas 10 mil estructuras civiles fueron destruidas o gravemente dañadas, con localidades en las que más del 70 por ciento de las edificaciones quedaron arrasadas.

Aunque el alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024 contemplaba la retirada de las tropas israelíes, esta no se concretó completamente. Israel mantuvo su presencia en varias posiciones estratégicas, incluyendo cinco colinas y otros puntos adicionales ocupados posteriormente.

Para esta nueva operación, medios israelíes señalan que podrían haberse movilizado hasta 450 mil reservistas. En los últimos días, decenas de tanques han sido desplegados en la frontera y algunos ya habrían cruzado hacia territorio libanés.

El ministro Katz aseguró que la ofensiva seguirá un patrón similar al aplicado en la Franja de Gaza, con operaciones dirigidas a destruir infraestructura vinculada a Hizbulá. En ese sentido, mencionó como referencia lo ocurrido en ciudades como Rafah y Beit Hanún, fuertemente devastadas durante los combates.

La principal incógnita es si esta incursión busca establecer una nueva "zona de amortiguación" en los aproximadamente 30 kilómetros entre la frontera y el río Litani, o si podría derivar en una ocupación más extensa.

Analistas como Sarit Zehavi sostienen que una presencia militar en esa franja podría ser vista como una medida temporal para debilitar a Hizbulá, aunque advierten que no debería convertirse en una solución permanente.

Sin embargo, sectores críticos temen que el escenario evolucione de forma similar a otros frentes recientes. En la Franja de Gaza, Israel mantiene el control de amplias zonas del territorio incluso tras acuerdos de alto el fuego, mientras que en Siria ha expandido su presencia militar más allá de áreas inicialmente desmilitarizadas tras la caída del régimen de Bachar al Asad.

La historia también alimenta las preocupaciones. Israel ya ocupó parte del sur del Líbano en conflictos previos, pero fue entre 1982 y 2000 cuando estableció una prolongada presencia militar con una zona de seguridad administrada junto a milicias locales.

El desarrollo de esta nueva operación y sus objetivos reales marcarán el rumbo de un conflicto que amenaza con ampliar aún más la inestabilidad en Medio Oriente.