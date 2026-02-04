Tania Hutt, académica de la Facultad de Sociología de la Universidad Católica, analizó en Cooperativa los "castigos a la maternidad" que persisten en Chile, y que el proyecto de Sala Cuna Universal -cuya posible aprobación el Congreso postergó para marzo- busca remediar.

La experta explicó que "la ley actual que tenemos es bastante problemática y tiene impactos bastante concretos en la desigualdad de género en el trabajo". El nuevo proyecto, en cambio, "sería un avance importante en disminuir los costos asociados a contratar mujeres y también, eventualmente, en generar mayor empleo".

Hutt vinculó esta discusión con el fenómeno de la baja natalidad en Chile, que si es "bastante complejo y multifactorial", se relaciona también con el ámbito laboral, donde "las mujeres prevén que va a existir 'castigo'" si se convierten en madres.

"Tenemos evidencia de castigo a la maternidad en salarios, en contrataciones, en cómo las mujeres son evaluadas en el ámbito del trabajo. Entonces; claro, (no tener hijos) se podría entender como una decisión bastante racional, pues si voy a tener todos estos costos en mi trabajo, pongo eso en la balanza", planteó la académica.

