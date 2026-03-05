Netanyahu advierte que "queda mucho por hacer" en la ofensiva israelí contra Irán y Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se refirió este jueves a la ofensiva militar que su país mantiene contra Iran y Líbano, operación que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, y aseguró que si bien se han conseguido avances, las acciones aún están lejos de concluir.

"Seguimos atacando los objetivos del régimen terrorista en Irán y también contra los elementos terroristas en el Líbano. Hay muchos logros, pero aún queda mucho por hacer", afirmó el mandatario en un video difundido por su oficina.

Durante la jornada, Netanyahu visitó una base aérea ubicada en el sur de Israel, donde sostuvo un encuentro con pilotos del Ejército estadounidense que participan en la operación militar bautizada como "Furia Épica".

"La cooperación entre el Ejército estadounidense y las Fuerzas de Defensa de Israel es histórica", agregó el jefe de gobierno israelí.

La ofensiva cumple este jueves seis días desde que Israel y Estados Unidos iniciaron los ataques contra Irán. De acuerdo con cifras entregadas por la Media Luna Roja, los bombardeos han provocado cerca de 800 muertos, aunque ese organismo no ha actualizado sus datos desde el martes.

En tanto, la agencia estatal iraní Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos informó que el número de fallecidos producto de los ataques ya asciende a 1.230.

Paralelamente, el Ejército israelí ha intensificado los bombardeos en Líbano, incluyendo la capital, Beirut. Las autoridades también ordenaron evacuaciones en distintos sectores, luego de que la milicia chií Hezbollah se sumara al conflicto con ataques dirigidos contra el norte de Israel.