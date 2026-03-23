Netanyahu afirma que Trump ve posible acuerdo con Irán para lograr objetivos de la guerra

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera posible alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo con Irán, tras una conversación telefónica sostenida este lunes.

"Hoy hablé con nuestro amigo el presidente Trump. El cree que existe la oportunidad de aprovechar los grandes logros que hemos alcanzado con las fuerzas armadas estadounidenses para alcanzar los objetivos de la guerra a través del acuerdo", señaló el mandatario israelí, quien añadió que dicho entendimiento "protegerá nuestros intereses vitales".

Pese a esa apertura, Netanyahu advirtió que las operaciones militares continuarán. "Al mismo tiempo, continuamos atacando a Irán y al Líbano. Estamos desmantelando el programa de misiles y el programa nuclear, y seguimos infligiendo graves daños a Hizbulá", afirmó.

Las declaraciones se producen luego de que Trump anunciara el inicio de gestiones para negociar el fin del conflicto y ordenara posponer durante cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní para dar margen a esas conversaciones.

Según el mandatario estadounidense, en los contactos han participado sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Desde Irán, el Ministerio de Exteriores confirmó haber recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos para iniciar negociaciones, aunque aseguró que por ahora no existen conversaciones en curso.