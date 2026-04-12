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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Israel

Netanyahu nombró a su asesor militar como el nuevo jefe del Mosad

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Roman Gofman asumirá el liderazgo del servicio de inteligencia israelí el próximo 2 de junio por un periodo de cinco años, tras recibir el aval del Comité de Altos Cargos.

Sustituirá a David Barnea, quien finaliza su mandato tras liderar operaciones críticas como la negociación de rehenes en Gaza y ataques tecnológicos en el Líbano.

Netanyahu nombró a su asesor militar como el nuevo jefe del Mosad
 The Times of Israel (archivo)

El premier israelí destacó las "capacidades excepcionales" de Gofman para dirigir el organismo en medio de un escenario de guerra en múltiples frentes.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este domingo que su asesor militar, Roman Gofman, será el próximo director del Mosad por un periodo de cinco años que comenzará el 2 de junio, según una carta compartida por su Oficina.

La carta, firmaba por Netanyahu, oficializa el nombramiento después de que esta noche el Comité Asesor para Nombramientos de Altos Cargos, presidido por el expresidente del Tribunal Supremo, Asher Grunis, aprobase la candidatura de Gofman para el cargo de jefe del Mosad de Inteligencia y Cargos Especiales.

Netanyahu ya había anunciado el pasado 4 de diciembre, en un comunicado, que su asesor militar sería el elegido para este puesto, alabando "sus excepcionales capacidades profesionales" en una guerra de "siete frentes".

Está previsto que el actual jefe del Mosad, David Barnea, quien lideró al equipo negociador israelí para la liberación de rehenes en Gaza y fue elogiado por la explosión de miles de buscapersonas en Líbano en 2024, finalice su mandato en junio.

Barnea es el último de los jefes del aparato de defensa que permanecía en el cargo tras los ataques letales de Hamás del 7 octubre, después de que el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant (acusado de crímenes de guerra), y el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, fueran destituidos por Netanyahu, mientras que el anterior jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, y otros altos cargos militares dimitieron.

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